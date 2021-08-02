Горняк22: Мужская сборная России завоевала серебро ОИ по фехтованию на рапирах

Фехтование Фото: pixabay.com

Россияне уступили французским соперникам со счетом 28:45 — эта медаль стала 42-ой для РФ на проходящих Олимпийских играх

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах стала обладательницей серебряных медалей на Олимпиаде в Токио. Об этом 1 августа сообщает РИА «Новости».

В финале командного турнира россияне уступили французским соперникам со счетом 28:45.

Эта медаль стала 42-ой для РФ на проходящих Олимпийских играх.

Ранее ВФЛА опубликовала даты забегов алтайского барьериста Сергея Шубенкова, который намерен бороться на медаль Олимпиады.

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