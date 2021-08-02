Горняк22: Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Алтайском крае
Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"
По словам свидетелей произошедшего, в результате аварии иномарка вылетела в кювет, разбившись «всмятку». Сообщается о пострадавших
Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Алтайском крае. Кадры с места происшествия очевидцы публикуют в соцсетях.
ДТП произошло днем 1 августа на Змеиногорском тракте недалеко от села Поспелиха. При каких обстоятельствах произошла авария – не уточняется.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие – на месте работала бригада медиков.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в ДТП с грузовиком и легковушками на Алтае пострадали шесть человек .