Горняк22: Ни капли дождя: август в Алтайском крае будет сухим и жарким

Закат. Лето. Женщина Фото: 99mimimi с сайта Pixabay

Август будет теплым — в целом по стране в последний летний месяц нигде не наблюдается отрицательно аномальных температур

В Алтайском крае в августе будет сухая без осадков погода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Юг Сибирского федерального округа – это Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков», – сказал он.

Такая же погода ожидается в Дальневосточном федеральном округе, на юге Европейской России, а также на азиатской части страны.

В европейской части часть страны, за исключением Северо-Западного федерального округ, температура будет выше нормы. На севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях будет также теплее, чем обычно. На всех остальной территории температура будет около нормы.

По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков ожидается на севере Средней Сибири и в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье.

Ранее сообщалось, что в Барнауле после перепадов температур снова зацвели яблони.

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