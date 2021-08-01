Горняк22: В центре Барнаула на перекрестке ночью сбили мужчину

Фото: Барнаул22

Судя по камерам, мужчина шел по дороге, не обращая внимание на автомобили. При этом он переходил дорогу, минуя пешеходный переход

Ночью 31 июля на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина в Барнауле сбили мужчину, сообщает «Barnaul22».

По камерам видеонаблюдения видно, что молодой человек переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Предположительно, он шел на красный свет.

По словам очевидцев, признаков жизни после аварии и до приезда скорой он не подавал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле у ЦУМа на пешеходном переходе сбили 11-летнего велосипедиста.

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