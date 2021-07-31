Горняк22: Главврач «Коммунарки» рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых

Лавка. Скамейка Фото: idealturnik.ru

Жители Бийска разделились на два лагеря: одни поддерживают ликвидацию лавок во дворах, другие категорически против этого

Бийчане начали убирать новые металлические лавочки во дворах, установленные в рамках программы благоустройства, сообщает «Бийский рабочий».

Так, в соцсетях появились кадры, на которых мужчина болгаркой спиливает лавочку во дворе. При этом многие горожане поддержали такой поступок.

«Достали по ночам под окнами галдеть, поэтому, наверное, и убрал»,

«Та же самая история: вот сидят вчера две пятнадцатилетки, наплевали семечек вокруг лавки на тротуар, хотя рядом мусорный ящик. Сидите у своего подъезда и орите, пейте, плюйте! Или ведите себя по-человечески»,

«Мы, наверное, скоро так же сделаем», – написали горожане.

Однако были и те, кто не поддержал такое самоуправство, отметив, что это прямая порча имущества и нарушение закона.

К слову, мужчину за такой поступок может ожидать административный штраф.

Ранее в Барнауле на площади Мира неизвестные испортили подсветку фонтана и сломали скамейки.

ТОЛК