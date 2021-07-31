Горняк22: Главврач «Коммунарки» рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых
Врач Фото: pexels.com
Врач Денис Проценко также напомнил, что людям, прошедшим даже полный курс вакцинации, по-прежнему необходимо использовать маски и другие средства защиты
Главврач «Коммунарки» Денис Проценко заявил, что штамм коронавируса «дельта», который сейчас циркулирует в России, стремительно развивается у людей активного возраста, сообщает НТВ.
«Особенность – это тяжелое течение у молодых пациентов. Если раньше попадали в реанимацию и умирали люди старшего возраста и с заболеваниями, то сейчас портрет пациента молодеет. Это еще один довод молодым людям, которые говорят: «Мы же тяжело не болеем, зачем нам вакцинироваться?», – объяснил он.
Врач подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является залогом победы над пандемией, и призвал граждан проявить ответственность и привиться, не дожидаясь новой волны инфекции, так как это поможет снизить ее интенсивность.
Ранее в Новосибирске двухмесячная девочка умерла от коронавируса. Основную причину смерти младенца устанавливает патолого-анатомическая экспертиза.
Горняк22: «Достали галдеть по ночам»: бийчане срезают новые лавки во дворах
Лавка. Скамейка Фото: idealturnik.ru
Жители Бийска разделились на два лагеря: одни поддерживают ликвидацию лавок во дворах, другие категорически против этого
Бийчане начали убирать новые металлические лавочки во дворах, установленные в рамках программы благоустройства, сообщает «Бийский рабочий».
Так, в соцсетях появились кадры, на которых мужчина болгаркой спиливает лавочку во дворе. При этом многие горожане поддержали такой поступок.
«Достали по ночам под окнами галдеть, поэтому, наверное, и убрал»,
«Та же самая история: вот сидят вчера две пятнадцатилетки, наплевали семечек вокруг лавки на тротуар, хотя рядом мусорный ящик. Сидите у своего подъезда и орите, пейте, плюйте! Или ведите себя по-человечески»,
«Мы, наверное, скоро так же сделаем», – написали горожане.
Однако были и те, кто не поддержал такое самоуправство, отметив, что это прямая порча имущества и нарушение закона.
К слову, мужчину за такой поступок может ожидать административный штраф.
Ранее в Барнауле на площади Мира неизвестные испортили подсветку фонтана и сломали скамейки.