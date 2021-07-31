Горняк22: В последний день июля в Алтайском крае потеплеет до +29 градусов

Цветы Фото: Анна Меньшикова

Жаркая погода возвращается в регион, уходят дожди, но ночами становится заметно прохладнее – в некоторых районах столбики термометров опускаются до +9 градусов

Днем 31 июля в Алтайском крае ожидается потепление до +24…+29 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в субботу температура воздуха составит около +24…+26 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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