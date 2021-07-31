Горняк22: Школы Алтайского края перейдут на пятидневную рабочую неделю

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С 1 сентября 2022 года все российские школы должны учиться пять дней в неделю. В Алтайском крае примерно половина школ на шестидневном режиме

Алтайские школы переведут на пятидневную учебную неделю в соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС) к 1 сентября 2022 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

«С учетом требований текущего ФГОСа, который действует еще год, мы предлагаем конкретные шаги школам для плавного перехода на пятидневку. В новых стандартах мы видим все необходимые ресурсы для того, чтобы этот переход осуществить», – уверен Костенко.

В течение первой половины августа краевой минобр обсудит этот вопрос с муниципалитетами, в том числе районными образовательными комитетами и директорами школ.

Сейчас примерно половина алтайских школ учатся на шестидневке. «Мы уверены, что уже в этом учебном году часть школ прислушается к нашим рекомендациям и перейдет на пятидневку», – сказал министр.

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