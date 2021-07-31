Горняк22: Барнаульца судят за педофилию и интимную съемку племянниц жены

Девочка Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы нашли снимки в Интернете и предъявили мужчине обвинение. Он во всем признался, и теперь его ждет суд

41-летний житель Барнаула пойдет под суд за «сексуальные действия» с племянницами своей жены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2017 и 2020 годах мужчина приставал к двум спящим девочкам, которым на тот момент было по десять и шесть лет. Все происходящее он снимал на телефон. Впоследствии мужчина удалил снимки. Однако они были автоматически загружены в один из сервисов в Интернете и попали в руки «Интерпола». Впоследствии фото были переданы сотрудникам правоохранительных органов края.

Обвиняемый признался в содеянном. Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что у него обнаружено расстройство в виде педофилии. Дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что на Алтае педофил получил 16 лет колонии за изнасилование детей.

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