Горняк22: Автомобиль такси лоб в лоб столкнулся с легковушкой на алтайской трассе
ДТП Фото: В Курсе 22
Авария собрала огромную пробку на трассе в обе стороны. Сейчас на месте сотрудники ДПС организуют безопасное движение
Утром 30 июля на между Павловском и Комсомольским произошло серьезное ДТП – столкнулись две легковушки, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22». Судя по видео, автомобиль одного из участников аварии принадлежит фирме такси.
На кадрах видно, что один из автомобилей стоит на трассе со смятой передней частью, а другой улетел в кювет. О пострадавших не сообщается.
Сейчас на месте работают скорая помощь, сотрудники ДПС и пожарные.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с фурой на трассе Барнаул – Новосибирск.