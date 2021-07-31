ГОРНЯК22 31.07.2021
Происшествия

Горняк22: Автомобиль такси лоб в лоб столкнулся с легковушкой на алтайской трассе

Горняк22
6 часов Ago

ДТП Фото: В Курсе 22

Авария собрала огромную пробку на трассе в обе стороны. Сейчас на месте сотрудники ДПС организуют безопасное движение

Утром 30 июля на между Павловском и Комсомольским произошло серьезное ДТП – столкнулись две легковушки, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22». Судя по видео, автомобиль одного из участников аварии принадлежит фирме такси.

На кадрах видно, что один из автомобилей стоит на трассе со смятой передней частью, а другой улетел в кювет. О пострадавших не сообщается.

Сейчас на месте работают скорая помощь, сотрудники ДПС и пожарные.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с фурой на трассе Барнаул – Новосибирск.

ТОЛК

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