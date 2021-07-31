Горняк22: Пять человек пострадали в ДТП с фурой на трассе Барнаул — Новосибирск

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, водитель автомобиля не заметил, что грузовик стоит на месте, и въехал в попутку. Легковушка получила серьезные повреждения

Около четырех часов утра 30 июля в Искитимском районе Новосибирской области произошло столкновение грузовика с надписью «Мария-Ра» с автомобилем «ВАЗ-2106», сообщает «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Предварительно известно, что легковушка ехала со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.

В результате аварии пострадали пять человек. По словам очевидцев, водителя авто зажало между рулем и сиденьем. Когда на место прибыли медики, он находился без сознания. Также в салоне находились две девушки и два парня.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком на трассе погибли два человека.

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