Горняк22: «Страшное кино»: мать пострадавшей от взрыва в Барнауле девочки рассказала о ЧП

Место ЧП Фото: instagram.com/savi_rina/

Женщина поделилась, что после взрыва вздрагивает от каждого шороха, но она очень рада, что ее семилетняя дочь отделалась легким испугом

Жительница Барнаула Ирина Савина рассказала, что произошло в их квартире, где по соседству в квартире 69-летней пенсионерки взорвался бытовой газ. Этим она поделилась на своей странице в Instagram.

По словам женщины, разрушенная стена завалила ее спящую дочь, которая в ужасе проснулась и со слезами лезла через руины к матери. Савина вспоминает, что девочка находилась в сильном страхе от происходящего, а сама она благодарила Бога, что дочь жива.

«Это как страшный сон. Страшное кино. Бам! Ну или типа хлоп, как нынче модно писать. И на твоих глазах рушится стена. И камнями заваливает спящего ребенка. А ты просто не знаешь, что делать – ждать огня? Ползти? Кричать?» – написала она.

Также женщина рассказала, что неделей ранее ее семья уже вызывала газовую службу – в доме была очередная утечка. По ее словам, тогда сотрудник все сделал правильно. Однако, по ее мнению, такая же протечка произошла в соседнем подъезде, а бабушка по какой-то причине не почувствовала запах газа.

Женщина поблагодарила спасателей, которые быстро приехали на место и «смотрели на них с искренним сочувствием».

Напомним, 28 июля около девяти утра произошел взрыв в одной из квартир дома на улице Молодежной, 37. В результате ЧП обрушились стены между двумя квартирами. Пострадала 69-летняя хозяйка квартиры (попала с ожогами в больницу) и ее семилетняя соседка (зафиксированы ушибы, сотрясение головного мозга не подтвердилось), дочь худрука барнаульского «Крепостного театра» Александра Савина.

Сейчас обе квартиры частично разрушены. На восстановительные работы в доме власти Барнаула собираются выделить 5 млн рублей. 29 июля специалисты уже начали работы в доме.

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