Горняк22: На Урале «пьяный» двухлетний ребенок утонул в ведре с водой

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По предварительной информации, позднее экспертиза якобы обнаружила в крови ребенка алкоголь. СК пока не прокомментировал эти сообщения

В поселке Бисерть Свердловской области двухлетний мальчик-инвалид утонул, захлебнувшись водой, сообщает пресс-служба СК РФ.

Стало известно, что мать ребенка оставила 16-летнюю дочь присматривать за младшим братом-инвалидом, у которого была легочная недостаточность. По словам школьницы, она на минуту вышла во двор, а когда вернулась, нашла брата захлебнувшимся в ведре.

Сейчас подростка поместили в реабилитационный центр из-за её психологического состояния – сестра винит себя в смерти брата.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Председатель СК Бастрыкин взял дело на контроль.

Ранее на Алтае пропавшего десятилетнего мальчика нашли утонувшим в реке. Ребенок ушел из дома в одном из сел Третьяковского района и больше не вернулся.

ТОЛК