Горняк22: В Карелии тело женщины нашли в тумбочке на дне озера

Полиция Фото: pixabay.com

По мнению соседей, сожитель погибшей мог пойти на преступление из ревности. Пара выпивала и постоянно скандалила. Мужчина часто избивал пострадавшую

29 июля в Карелии тело 31-летней женщины нашли в тумбочке на дне озера. По предварительной информации, в убийстве признался ее сожитель, сообщает «360».

Женщина считалась без вести пропавшей с 27 июня. После того как мать пострадавшей обратилась в полицию, ее начали разыскивать. Местные жители организовывали поисковые отряды и каждый день прочесывали местность.

В результате удалось обнаружить тело женщины. По предварительной информации, сожителя женщины арестовали по подозрению в убийстве. По его словам, он в очередной раз избил ее и бросил в запертой квартире. Когда он вернулся, она якобы была уже мертва. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал ее тело в тумбочку, нанял грузовую машину, отвез к озеру и выбросил в воду.

Следователи пока не прокомментировали сообщения о признании. У пострадавшей остались двое маленьких детей.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске женщина убила знакомого и спрятала его тело в шкаф. Через несколько дней женщина рассказала своему сожителю о случившемся. Он в последующем сообщил в полицию.

ТОЛК