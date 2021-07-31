Горняк22: В Барнауле проверят газовое оборудование после взрыва в доме

Последствия хлопка газа в Барнауле Фото: Дарья Тяжина

С большинством жилых домов(91,9%) заключены договоры обслуживания многоквартирных домов. Это 56390 из 61395 жилых помещений

В Барнауле проведут проверки газового оборудования после двух ЧП, которые произошли на этой неделе, сообщает пресс-центр администрации города.

Напомним, 28 июля в доме по адресу: улица Молодежная, 37 произошел взрыв газа. В результате ЧП хозяйка квартиры получила серьезные ожоги, также пострадала семилетняя девочка. Кроме того, 29 июля в пристройке к дому на улице Садовая, 79 в Казенной Заимке произошел хлопок газа – пострадали два человека.

По словам Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир

Драчева, на в Казенной Заимке газовый баллон был установлен промышленный редуктор, что запрещено использовать в быту.

Сейчас в Барнауле 1087 многоквартирных домов, подключенных к сетям газоснабжения, из них 679 домов с природным газом, 408 – со сжиженным. По всем многоквартирным домам, подключенным к сжиженному газу, заключены договоры на техническое обслуживание оборудования с компанией «Алейскмежрайгаз». Несколько домов с природным газом обслуживает компания «Газпром газораспределение Барнаул», и они сейчас перезаключают контракты в связи с изменением стоимости.

В мэрии попросили представителей газораспределительных организаций подготовить списки потребителей, которые не заключили договоры на техобслуживание, а также тех, где нужно его проверить. Также с барнаульцами администрации районов проведут работу о необходимости заключения договоров на техобслуживание газового оборудования.

Ранее сообщалось, что следователи подозревают, что взрыв газа на Молодежной случился из-за утечки, в которой могут быть виновны газовики.

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