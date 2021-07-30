Горняк22: Власти Алтая и собственники «Сибэнергомаша» ищут заводу нового инвестора

"Сибэнергомаш-БКЗ" Фото: Антон Червяков

Предприятие фактически возродилось с нуля и уже работает в плюс. В планах – захватить рынок Кубы и, возможно, начать производить продукцию для атомных станций

Гендиректор «Сибэнергомаш-БКЗ» попросил губернатора Виктора Томенко помочь предприятию с поиском инвестора. По словам Михаила Клугмана, это необходимо для средне– и долгосрочной перспективы развития предприятия. Просьбы и надежды руководитель завода высказал на встрече с главой региона в среду, 28 июля.

Возрождение с нуля

«Сибэнергомаш-БКЗ» работает на базе обанкроченного в 2015 году котельного завода. Банкротству предшествовала громкая и неприятная история: осенью 2014-го по заявлению «Альфа-Банка» арбитражный суд ввел наблюдение на «Сибэнергомаше» из-за просроченной задолженности почти в 1 млрд рублей. Плюс на заводе сформировался долг по зарплате в 50 млн рублей.

Конкурсное производство ввели на предприятии в апреле 2015 года, когда кредиторская задолженность превышала 4 млрд рублей, писал тогда «Коммерсант».

«Сибэнергомаш-БКЗ» Фото: Антон Червяков

Фактически новому руководству завода пришлось возвращать к жизни предприятие во многом чуть ли не с нуля.

Новый гендиректор «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман приехал на Алтай из Москвы. В разговоре с «Толком» топ-менеджер заявил, что сегодня предприятие показывает стабильный рост, хотя без трудностей не обошлось.

Согласно данным сервиса «Спарк-Интерфакс», в 2019-м завод сработал в сильный минус и показал убыток в 119,4 млн рублей. Уже в 2020 году предприятие закончило в плюс, прибыль составила 177,5 млн рублей.

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«Движение не может быть всегда только поступательным, мы испытываем некоторые сложности, был небольшой откат, и мы набирались сил. В 2020 и 2021 годах движемся очень хорошо. На сегодня, если сравнивать с шестью месяцами прошлого года, мы впервые закончили полугодие с прибылью. Рост порядка 37%», – рассказал «Толку» Клугман.

На встрече с Томенко он заявил, что на предприятии фактически завершили первый и непростой этап работы: с 2015 года они возвращали заводу доли рынка как нового юридического лица.

«Нам удалось завершить работу по первому этапу восстановления завода. Емкость рынка мы оцениваем позитивно, несмотря на зеленый вектор развития энергетики. То, что мы умеем делать, мы делаем очень хорошо, и это будет востребовано не одно десятилетие. Потому что наши котлы работают как автоматы Калашникова: долго и надежно», – рассказал топ-менеджер.

Замах на атомную промышленность

Для успешной работы завода, заявил Клугман, необходимо переходить ко второму этапу развития предприятия – поиску и привлечению профильного инвестора.

«Не секрет, что мы сейчас входим (и контролируемся) в Госкорпорацию ВЭБ.РФ, для которых барнаульское предприятие не совсем профильный актив. Поэтому мы обсуждаем и с акционером, и с правительством региона, что нам необходим инвестор, чтобы развитие на следующие десятилетия было внятным, понятным и стабильным», – говорит гендиректор.

При этом Клугман затрудняется ответить, каких вложений потребует второй этап: все зависит от фантазии и амбиций.

«Речь идет от сотен миллионов рублей до, возможно, нескольких миллиардов. Все зависит от полета фантазии. Если мы хотим освоить производство для развивающегося сегмента сжижения газа, то это совершенно новая продукция будет. Мы смотрим с заинтересованностью на рынок мусоросжигательных заводов. Эта тема кажется нам перспективной», – пояснил руководитель предприятия.

Генеральный директор «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман Фото: Антон Червяков

Он также добавил, что «Сибэнергомаш-БКЗ» мог бы стать поставщиком оборудования для атомной станции.

«У нас есть соответствующие лицензия и сертификаты, но это требует работы и некоторых вложений», – добавил Клугман.

В конце встречи с Томенко он выразил надежду, что губернатор будет заинтересован в том, чтобы у завода появился «правильный инвестор для профильного развития предприятия».

Глава региона ответил, что со стороны краевых властей заводу оказывают внимание, поскольку предприятие влияет на развитие промышленности на Алтае и показывает хорошие результаты.

«В 2021 году в планах завода выйти на 2 млрд рублей продукции. Коллективу и руководству предприятия удалось вернуть доверие рынка. Таким образом, контрактами завод обеспечен с хорошей глубиной – до конца 2022 года», – заявил Томенко.

«Налоговая кредитует»

Виктор Томенко Фото: Антон Червяков

23% поставок завода уходят на экспорт. География, говорит гендиректор, обширная: от Гвинеи до Индии. Практически вся энергетика столицы Казахстана реализована алтайским предприятием. В планах – «захватить» рынок Кубы.

«Рассчитываем закончить год с выручкой более 2 млрд, и если ничего критичного не случится, то достигнем этого показателя. Мы планируем через пару-тройку лет достичь уровня 3 млрд выручки», – говорит гендиректор.

Он напомнил, что «Сибэнергомаш» – это важный для края налогоплательщик. В 2020 году предприятие заплатило 243 млн налогов, за шесть месяцев 2021-го – 178 млн.

«Налоговая инспекция края идет навстречу и представляет по нашему запросу определенную рассрочку, потому что мы долгое время работали практически без возможности кредитования. Для банков мы в стоп-листе, а жить надо на что-то. Нас, получается, налоговая кредитует», – заявил Клугман.

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