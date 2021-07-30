Горняк22: Замороженную новостройку «СтройГАЗа» выставили на торги в центре Барнаула

ул. Димитрова, 150 в Барнауле Фото: Яндекс.Карты

Скандально известный многоквартирник в центре Барнаула, который шесть лет назад заморозил обанкротившийся «СтройГАЗ», выставили на торги

В Барнауле выставили на торги земельный участок, на котором еще в 2014 году начинал возводить 16-этажную жилую высотку «СтройГАЗ». Уведомление содержится в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Компания разорилась, объект был заморожен, однако скандалы вокруг него не утихали все эти годы.

Всего один этаж

Площадка расположена в центре города – на ул. Димитрова, 150 (пересечение с пер. Революционным). Она занимает 2 344 кв. м, предназначена для возведения и эксплуатации многоквартирного жилого дома. Именно такой проект подготовил девелопер и приступил к реализации, как только расселил здесь частный сектор.

Новый ЖК отличался фасадами с имитацией дерева. Он должен был прирастать новыми свечками по мере сноса рядом стоящих ветхих домов. В первой высотке запроектировали 142 квартиры площадью от 42 до 103 кв. м. Ее обещали сдать в 2017 году. Компания успела заключить договоры с четырьмя дольщиками.

Проект дома на ул. Димитрова, 150 в Барнауле Фото: Алтайский портал недвижимости

Однако уже в 2015-м начавшиеся финансовые трудности вынудили «СтройГАЗ» продать проект вместе с землей и недостроем, который на тот момент вырос всего на один этаж. Его приобрела за 15 млн рублей малоизвестная компания «Оптима» в лице директора Натальи Кубриной. Но собственница тут же поспешила избавиться от лота, выставив предложение на досках объявлений за 80 млн рублей. Потом постепенно снизила цену до 40 млн рублей, но покупатель так и не нашелся.

Возвращение новостройки

В 2016 году «СтройГАЗ» признали банкротом и начали реализацию имущества. Дольщикам с ул. Димитрова, 150, передали права требования на квартиры в другом доме компании – на Павловском тракте, 291, который тоже стал долгостроем. А в 2020-м конкурсный управляющий оспорил сделку с «Оптимой» и вернул участок с начатым объектом в конкурсную массу.

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Из решения арбитража следует, что «СтройГАЗ» ранее имел долю в уставном капитале «Оптимы». А Кубрина находилась в ревизионной комиссии «СтройГАЗа» и была официально трудоустроена на Алтайском полиграфическом комбинате, акциями которого владела семья Сергея Белоусова, бывшего гендиректора разорившегося предприятия. То есть, лица, участвующие в фиктивной сделке, были взаимосвязаны.

Кроме того, арбитраж насторожил запутанный порядок взаиморасчетов между продавцом и покупателем участка на ул. Димитрова, 150, с помощью векселей. Суд сделал вывод, что земля была отчуждена безвозмездно и данная операция осуществлялась с целью выведения имущества перед банкротством.

Теперь лот снова попытаются продать на торгах. Начальная цена составляет 17 млн 918 тыс. рублей. Итоги должны объявить после 12 августа. Теоретически проект может заинтересовать топовых застройщиков Барнаула, если учесть, что здесь имеется перспектива дальнейшего расширения участка.

Какие еще объекты продают?

Интересно, что вместе с этим лотом выставлена недостроенная гостиница в Белокурихе на ул. Славского, 48, которую пыталась возвести разорившаяся фирма. Объект расположен в лесной глуши рядом с подъемником на гору Церковку. Степень готовности составляет 70%, выполнено пять этажей, включая мансардный, есть остекление. Это предложение оценили в 42 млн 876 тыс. рублей.

ул. Славского, 48 в Белокурихе Фото: Яндекс.Карты

Также почти год продолжаются другие торги с имуществом банкрота, на которые выставлено здание детского сада в селе Саввушка Змеиногорского района. Его общая площадь составляет 628 кв. м, цена – около 3,6 млн рублей.

Также на аукционы выставляют квартиры, офисы и парковочные места в сданных многоквартирных домах «СтройГАЗа». А также спецтехнику, транспортные средства и даже бывшие в употребление стройматериалы.

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