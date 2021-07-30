Горняк22: Что за праздник День сисадмина и как эти специалисты шутят над собой и другими
Системный администратор Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay
День системных администраторов был придуман в Чикаго компьютерщиком Тедом Кекатосом в 1999 году. От пикника маленькой фирмы праздник разросся до события мирового масштаба
День сисадмина в 2021 году
У Дня системного администратора плавающая дата. Это неофициальный, но популярный праздник. Его отмечают в последнюю пятницу июля. Системные администраторы принимают поздравления и комплименты от коллег на рабочем месте.
29 июля, 10:08
Что за калькулятор «Сколько верблюдов я стою» и как его пройти
В соцсетях набирает популярность забавный тест «Сколько верблюдов я стою». Он поможет «оценить» парня или девушку количеством верблюдов
В 2021 года День сисадмина выпал на 30 июля.
Шутки про сисадминов
Любой системный администратор знает: самый страшный вирус всегда сидит перед монитором.
Сисадмин: «Ну и пусть говорят, что использовать в качестве пароля имя своего кота – дурной тон! RrgTt_fx32!b, кис-кис-кис…»
Настоящий сисадмин может на глаз определить, сколько весит файл.
У сисадмина в кабинете висят портрет Билла Гейтса, бубен и «Виндоус».
– Сегодня наш сисадмин провел сеанс лечения интернет-зависимости.
– Это как?
– Сервер случайно сжег.
Программист решил занять у друга 1000 рублей, но для ровного счета занял 1024.