Горняк22: Что за праздник День сисадмина и как эти специалисты шутят над собой и другими

Системный администратор Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

День системных администраторов был придуман в Чикаго компьютерщиком Тедом Кекатосом в 1999 году. От пикника маленькой фирмы праздник разросся до события мирового масштаба

День сисадмина в 2021 году

У Дня системного администратора плавающая дата. Это неофициальный, но популярный праздник. Его отмечают в последнюю пятницу июля. Системные администраторы принимают поздравления и комплименты от коллег на рабочем месте.

29 июля, 10:08

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В 2021 года День сисадмина выпал на 30 июля.

Шутки про сисадминов

Любой системный администратор знает: самый страшный вирус всегда сидит перед монитором.

Сисадмин: «Ну и пусть говорят, что использовать в качестве пароля имя своего кота – дурной тон! RrgTt_fx32!b, кис-кис-кис…»

Настоящий сисадмин может на глаз определить, сколько весит файл.

У сисадмина в кабинете висят портрет Билла Гейтса, бубен и «Виндоус».

– Сегодня наш сисадмин провел сеанс лечения интернет-зависимости.

– Это как?

– Сервер случайно сжег.

Программист решил занять у друга 1000 рублей, но для ровного счета занял 1024.

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