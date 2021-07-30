Горняк22: Равно самоубийству. Почему не прививаться от COVID – глупо

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Читая новости об очередном умершем от «короны» артисте, слушая истории знакомых о том, как они «не успели» и заболели, я чувствую не жалость, как раньше, а досаду и злость

Анастасия Корягина

Главный редактор

О чем вы сейчас мечтаете?

Я – о коллективном иммунитете.

Серьезно, больше всего в повседневной жизни меня раздражает необходимость носить маску. А еще я устала постоянно тревожиться за здоровье близких.

Обидно осознавать, что страна, которая первой получила эффективную вакцину, находится в топе государств по масштабу антипрививочных настроений. У населения, в том числе у многих медиков, отсутствуют элементарные знания о физиологии и вакцинах. При этом информации – пруд пруди, вот только отделить научные данные от сплетен почему-то могут не все.

Мне понятно, почему условная 50-летняя продавщица овощей верит не рандомизированным контролируемым двойным слепым исследованиям, а рассказу соседки по лотку о том, что «племянник подруги сестры свекрови привился, и у него отвалилась задница». А у «еще одной знакомой липнут монетки к плечу и, если телефон подносишь к месту укола, – сайт госуслуг открывается автоматически».

Но когда от вакцинации отговаривает врач – становится страшно. Медики-антипрививочники – самый главный бич во время пандемии, хуже антимасочников. Нет никакого контроля за высказываниями против вакцины и никакого наказания. Если врачи не могут определиться с тем, что прививки – это безопасно и необходимо, то чего ждать от остального населения? Что оно ринется изучать научные публикации по теме?

Кампания по вакцинации фактически провалена как в Алтайском крае, так и во многих других регионах. К осени необходимо привить свыше 60% населения – у нас это более 1,1 млн человек. На 29 июля 2021 года начали вакцинироваться около 20,5% жителей региона, полностью привиты 15,5%. И это с конца декабря 2020-го, когда стартовала вакцинация.

До осени остался месяц: даже с учетом 174 тыс. работников, которых обязали привиться, 60%, боюсь, не наберется. Хоть бы до трети дотянуть.

28 июля, 9:22

«У меня медотвод». Есть ли законные способы избежать вакцинации

По законам РФ вакцинация – дело добровольное, однако люди некоторых профессий обязаны делать прививки. Чтобы избежать вакцинации, нужны веские причины

Я лично для себя все решила еще в феврале, когда появилось исследование «Спутника» в журнале The Lancet. Но захотела поиграть в благородство: болела в декабре и посчитала, что будет лучше дать дорогу другим, подождать пресловутые полгода. Если бы я знала, что буду потом стоять на пекле в очереди в автобус на площади Спартака, – привилась бы еще весной.

Сознательный отказ от вакцинации в такое время для меня равносилен суициду. И читая новости об очередном умершем от «короны» артисте, слушая истории знакомых о том, как они «не успели» и заболели, я чувствую к ним не жалость, как раньше, а досаду и злость. Потому что сейчас у всех есть возможность привиться.

Да, очереди – и то только в Барнауле, в районах их нет. Да, температура поднимается от вакцины, бьет озноб, болит голова. Но это ничто по сравнению с тем, как мучаются люди в ковидариях. У меня волосы дыбом вставали от рассказа одного из моих родственников о том, как он прижимал к лицу маску в полуобморочном состоянии, поступив в госпиталь с сатурацией 60. Прижимал, потому что ему даже в маске казалось, что не хватает кислорода.

Да, прививка не дает гарантию от болезни. Но и смерть привитого от коронавируса – это крайняя редкость, исключение из правила.

Я, как и многие, считаю, что вакцинация должна быть добровольной. Нельзя насильно насаждать добро, иначе сразу же хочется восстать против. Но ситуация такова, что на данный момент это, возможно, единственный способ хоть как-то притормозить бесконечный поток смертей.

И да, если человек работает врачом, учителем, полицейским, продавцом – далее по списку, он обязан быть привит от респираторных заболеваний. Мне кажется, что в указ главного санитарного врача Алтайского края следовало бы добавить риелторов и работников СМИ. Я также целиком за вакцинацию детей, беременных, кормящих и планирующих – через консультацию врача, разумеется.

Дочитавшие до этого места антипрививочники меня уже прокляли. Остальные – прививайтесь, пожалуйста. Не потом – сейчас. Самое время.

ТОЛК