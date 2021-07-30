Горняк22: Число сделок с жильем в Алтайском крае выросло на треть

Кредиты, займы, недвижимость

В Алтайском крае резко снижается число сделок с земельными участками, при этом растет в сегменте жилья, в том числе нового и с привлечением ипотеки

В Алтайском крае в первом полугодии 2021-го резко упало число сделок с землей, а вот количество операций с жилой недвижимостью растет – в том числе с новостройками и ипотекой. В региональном Управлении Росреестра это связывают с госпрограммами, в рамках которых до 1 июля действовали максимально выгодные условия.

Всего за полгода в ведомстве приняли 221,6 тыс. заявлений по разным направлениям. Это значительно ниже, чем в первой половине прошлого года (259,7 тыс.). Такое явление специалисты объясняют спадом активности из-за пандемии.

Растут сделки с долевками

С января по июнь 2021 года зарегистрировали 72,4 тыс. прав на недвижимость – на 35% больше, чем в прошлом году. Наблюдается активность и в сегменте новостроек: оформлено свыше 5,33 тыс. договоров долевого участия, в то время как в 2020-м было на 18% меньше, сообщили «Толку» в пресс-службе Росреестра по Алтайскому краю.

Росло и число ипотечных сделок. На минувшее полугодие их пришлось 33,5 тыс. – в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя. Из них 925 зарегистрировано с привлечением льготного кредита на новостройки под 6,5% и 121 – на дома в сельской местности под 3%. То есть здесь сыграли роль не столько субсидируемые программы, сколько в целом рекордное снижение ставок по жилищным кредитам, которое наблюдалось с весны 2020-го до лета 2021-го.

19 июня, 16:17

Жители Алтайского края продолжают активно покупать квартиры в новостройках

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На землю не зарятся

Несмотря на возросшую популярность земельных участков в целях самоизоляции граждан, число перехода прав в этом сегменте в текущем году упало почти втрое – до 12,4 тыс.

Сокращается и количество заявлений, связанных с кадастровым учетом, а также регистрацией прав на недвижимость (в том числе прекращения и ограничения). За первое полугодие их насчитывается 142,9 тыс., что на 41% меньше аналогичного периода 2020-го.

Пандемия также вносит коррективы и в формат сделок с недвижимостью в Алтайском крае, увеличивая долю электронных операций. Если в 2019-м она составляла 14,3% от общего числа заявлений, в 2020-м подросла до 16,3%, то в первой половине текущего года уже увеличилась до 29,4% (65,2 тыс. заявлений).

ТОЛК