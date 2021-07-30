Горняк22: В Барнауле нашли труп мужчины в окрестностях Пионерского озера

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Молодой мужчина гулял в окрестностях озера Пионерского и в овраге увидел труп, который, судя по приметам разложения, пролежал около двух недель

В Барнауле в окрестностях Пионерского озера был обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Труп обнаружил 29-летний мужчина.

Предположительно, тело пролежало в овраге около двух недель.

По предварительным данным, это может быть один из ранее пропавших в Барнауле. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти и личность погибшего.

ТОЛК