Горняк22: В Красноярском крае альпинист утонул в нацпарке «Ергаки»

Вода Фото: pixabay.com

По словам туристов, обычно на озере многолюдно, но в этот день рядом никого не оказалось. Погибший мужчина работал экскурсоводом музея геологии Центральной Сибири и имел опыт альпинизма

22 июля в красноярском национальном парке «Ергаки» 27-летний альпинист утонул в озере Светлом, сообщает пресс-служба музея геологии Центральной Сибири.

Стало известно, что мужчина отправился зарядить генератор, который питал электричеством туристическую базу, но перед этим решил искупаться. Через час, когда на базе погас свет, поняли, что до генератора он не дошел, и отправились на его поиски.

На берегу озера нашли вещи альпиниста. Позже тело мужчины обнаружили неподалеку от лагеря, где остановилась его группа.

Ранее «Толк» сообщал, что в Красноярском крае медведь убил туриста в национальном парке. В дирекции парка заявили, что они не могут регулировать численность медведей.

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