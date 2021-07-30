Горняк22: На Алтае таксисту воткнули топор в иномарку и забросали камнями

Стекло Фото: МВД по Республике Алтай

После случившегося владелец автомобиля обратился в полицию. По его словам, сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей

В Республике Алтай 51-летний местный житель топором разбил таксисту заднее стекло автомобиля Toyota Vista, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, поздно вечером водитель припарковал свой автомобиль около ограды частного дома, ожидая, пока пассажир сходит в магазин. Через какое-то время он услышал, как что-то упало на крышу автомобиля.

Выйдя из машины, он увидел недовольную хозяйку дома, которая швырнула в машину камень. Женщина заявила, что таксист слишком близко подъехал к ее дому. Между ними началась ссора. После этого из дома вышел муж женщины, который топором разбил заднее стекло автомобиля.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества).

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле Lexus снес столб и дорожные знаки на Малаховском кольце. Водителя госпитализировали с травмами.

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