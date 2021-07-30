Горняк22: Устроивший стрельбу в школе Галявиев боится лечиться в Казани из-за мести

Ильназ Галявиев Фото: кадр из youtube.com

По словам Галявиева, доктора говорили ему, что он невменяемый, но официального заключения судебно-психиатрической экспертизы он ещё не видел

Обвиняемый в массовом расстреле в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что предпочел бы пожизненный срок вместо принудительного лечения в психбольнице в Казани, сообщает РИА Новости.

По его словам, он опасается возвращения в Казань на лечение из-за возможной мести местных жителей. Кроме того, он скорее выбрал бы пожизненный срок в колонии, чем 25 лет в психбольнице, где его якобы могут превратить в овоща.

Сейчас обвиняемый находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». Его вернули в изолятор после прохождения экспертизы. Он сидит в трехместной камере с серийным отравителем Михаилом Любезновым, который рассказывает ему о принудительном лечении преступников.

Напомним, что ранее Ильназа Галявиева признали невменяемым на момент совершения преступления, но позднее следователи заявили, что судебная экспертиза в рамках расследования уголовного дела пока еще не завершена.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175. В результате нападения погибли семеро детей и двое учителей. На допросе обвиняемый заявил, что «осознавал себя богом». Он арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц.

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