Горняк22: В Турции туристы отдыхают и купаются на фоне зарева от сильнейшего пожара

Пожар в Турции Фото: instagram.com/taro_zer

Приехавшие в Турцию путешественники продолжают отдыхать как ни в чем не бывало. В Ростуризме призвали туристов не покидать территорию своих отелей

В Турции, в курортной провинции Анталья, продолжает гореть лес. Пожар постепенно приближается к гостиницам и жилым домам, сообщает «КП».

Небо над туристическим городом Манавгат уже заволокло черным дымом, но отдыхающих стихийное бедствие не пугает. В Сети начали появляется фото и видео того, как туристы наслаждаются отдыхом на фоне черного неба и зарева от пожаров.

Пожар в турецкой провинции начался 28 июля из-за сильной жары. В лесном массиве заполыхали сразу четыре территории. Ликвидацией возгорания занимаются два самолета, 15 вертолетов и более сотни пожарных машин. По последней информации, погибших нет, пострадали более 50 человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРО ЭНЕРГОПРАКТИКИ (@taro_zer)

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