Горняк22: В Барнауле провели первые восстановительные работы в доме, где взорвался газ

Дом на ул. Молодежная, 37 Фото: barnaul.org

Специалисты установили маячки для контроля за возможным смещением между несущей стеной и межквартирными перегородками

В доме на ул. Молодежной, 37, проведены первоочередные аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В частности, в квартире, где произошел взрыв газа, брусом укрепили перекрытия этажа, убрали оконные блоки и балкон. Сообщается, что смещений в стене сейчас нет.

Газ и электричество подали во все квартиры, кроме двух пострадавших – это квартиры №59 и 78, они опечатаны.

На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники полиции.

ТОЛК