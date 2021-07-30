Горняк22: В Барнауле провели первые восстановительные работы в доме, где взорвался газ
Дом на ул. Молодежная, 37 Фото: barnaul.org
Специалисты установили маячки для контроля за возможным смещением между несущей стеной и межквартирными перегородками
В доме на ул. Молодежной, 37, проведены первоочередные аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
В частности, в квартире, где произошел взрыв газа, брусом укрепили перекрытия этажа, убрали оконные блоки и балкон. Сообщается, что смещений в стене сейчас нет.
Газ и электричество подали во все квартиры, кроме двух пострадавших – это квартиры №59 и 78, они опечатаны.
На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники полиции.