ГОРНЯК22 29.07.2021
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Горняк22: Когда Международный день тигра и что известно об этих великолепных хищниках

Горняк22
11 часов Ago

Тигр. Хищник Фото: pixabay.com

Во всем мире и в России 29 июля отмечают Международный день тигра 2021. В праздник «Толк» собрал десятку самых удивительных фактов об этих грациозных и опасных животных

Когда Международный день тигра и что известно об этих великолепных хищниках1 28 июля, 9:27

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Что известно о тиграх

  1. Главное отличие тигров друг от друга – это количество полос на шкуре и их форма и расположение. У тигров может быть до 100 полос на шкуре, рассказывает WWF.
  2. Самый длинный и густой мех у амурского тигра. Это вообще самый крупный подвид в мире. А еще у этих тигров самые длинные хвосты.
  3. Уссурийский, сибирский и амурский – это один и тот же подвид тигра, обитающий на Дальнем Востоке России.
  4. В американской научной литературе амурский тигр значится как Siberian Tiger.
  5. Тигры убивают ровно столько животных, сколько могут съесть. Поэтому они никогда на подрывают популяцию копытных на своей территории.
  6. Тигры становятся самостоятельными в возрасте двух лет, однако в 11 месяцев они уже могут добыть себе еду.
  7. В дикой тайге тигры редко доживают до десяти лет.
  8. Более 5 тыс. тигров живет в клетках на «тигриных фермах» в Китае. Владельцы этих организаций надеются на снятие запрета на торговлю частями тела тигра.
  9. За убийство тигра в России браконьеру грозит штраф до 100 тыс. рублей и тюремный срок до двух лет.
  10. За последние 100 лет численность тигра в мире сократилась в 25 раз.

ТОЛК

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