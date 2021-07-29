ГОРНЯК22 29.07.2021
Происшествия

Горняк22: С Днем куриных крылышек! Какие еще праздники отмечают сегодня, 29 июля

Горняк22
11 часов Ago

Куриные крылышки. Еда Фото: RitaE с сайта Pixabay

В четверг, 29 июля, в США отметят кучу съедобных праздников, на Бермудах отпразднуют истребление рабства, а весь мир вспомнит о необходимости беречь тигров

Какие праздники сегодня, 29 июля

  • Международный день тигра отмечают в России и мире. Этот праздник признан напомнить, как важно охранять этих животных, которых, по данным WWF, за последние 100 лет стало аж в четыре раза меньше.
  • Православные христиане чествуют икону Божией Матери Чирскую (Псковскую) и священномученика Афиногена Пидахфойского.
  • В США 29 июля отмечают День лазаньи, День куриных крылышек и День хот-дога с соусом чили.
  • На Бермудах празднуют важное историческое событие – День отмены рабства (Emancipation Day).
  • 29 июля именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла, Петра.

Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»

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