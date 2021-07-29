Горняк22: Кто такие читеры и при чем тут Олимпиада-2020, сборная России, журналист из Чили

Кибер мошенник. Читер Фото: Pete Linforth с сайта Pixabay

Спортивные новости выходят с громкими фразами: чилийский журналист назвал российскую сборную «читерами». Однако в действительности все не совсем так. Разбираемся, кто такие читеры и что пошло не так

Кто такие читеры

Термин «читеры» пришел из компьютерных игр. Он означает мошенников, которые нечестным путем получают преимущество в игре.

Скандал с читерами на Олимпиаде-2020 в Токио

Журналист из Чили спросил теннисиста Даниила Медведева:

«Россияне на этих играх несут клеймо читеров, как вы это воспринимаете?»

Медведев разозлился, отказался отвечать на вопрос и потребовал, чтобы он больше не видел этого журналиста, пишет «БО Спорт». Eurosport сообщает, что после выпада спортсмена российские журналисты зааплодировали, выкрикивая «браво!».

«Чилийский журналист, который задал вопрос теннисисту Медведеву о том, что мы, дескать, читеры — мерзавец и негодяй», – прокомментировал инцидент комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Его цитирует Sportbox.ru.

Чилийский журналист заявил, что его неправильно поняли и он вовсе не желал скандала:

«Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал <…>. Может, Даниил просто не понял вопроса».

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