Горняк22: В Красноярском крае медведь убил туриста в национальном парке

Медведь Фото: pixabay.com

Администрация нацпарка порекомендовала всем туристам отложить поездку в «Ергаки» до принятия решения по закрытию или ограничению посещения парка

27 июля в Красноярском крае дикий медведь убил туриста в местном природном парке «Ергаки», сообщает администрация парка.

Стало известно, что зверь напал на четырех туристов, которые совершали спортивный поход, в районе 9 озер хребта Араданский. Медведь растерзал одного из туристов, остальные смогли убежать. Погибший мужчина был жителем Москвы.

В дирекции парка заявили, что на этой территории они не могут регулировать численность медведей из-за отсутствия средств.

После случившегося администрация парка предложила полностью закрыть местность для посещения (за исключением турбаз) или ограничить территорию для занятия пешеходным туризмом (за исключением популярных экотроп) до 1 ноября.

Напомним, это уже второй смертельный несчастный случай с начала летнего сезона. Ранее в нацпарке медведь растерзал 16-летнего подростка. ЧП произошло 21 июня возле озера Медвежьего.

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