ГОРНЯК22 29.07.2021
Происшествия

Горняк22: В Барнауле около Нового рынка маршрутка заехала на трамвайные пути

Горняк22
11 часов Ago

Место происшествия Фото: incident22

По сообщению очевидца, в районе остановки «Новый рынок» маршрутный автобус ПАЗ заехал на трамвайные пути, из-за инцидента начала собираться пробка

В Барнауле на спуске с моста в сторону площади Октября маршрутка №32 заехала на трамвайные пути, сообщает «Инцидент Барнаул».

О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, на месте происшествия собирается пробка. Движение трамваев остановлено.

Ранее на перекрестке в Барнауле собралась большая пробка из-за ДТП. На перекрестке улицы Молодежной и проспекта Социалистического столкнулись две иномарки.

ТОЛК

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