Горняк22: В Барнауле около Нового рынка маршрутка заехала на трамвайные пути
Место происшествия Фото: incident22
По сообщению очевидца, в районе остановки «Новый рынок» маршрутный автобус ПАЗ заехал на трамвайные пути, из-за инцидента начала собираться пробка
В Барнауле на спуске с моста в сторону площади Октября маршрутка №32 заехала на трамвайные пути, сообщает «Инцидент Барнаул».
О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, на месте происшествия собирается пробка. Движение трамваев остановлено.
Ранее на перекрестке в Барнауле собралась большая пробка из-за ДТП. На перекрестке улицы Молодежной и проспекта Социалистического столкнулись две иномарки.