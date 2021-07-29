Горняк22: В Барнауле около Нового рынка маршрутка заехала на трамвайные пути

Место происшествия Фото: incident22

По сообщению очевидца, в районе остановки «Новый рынок» маршрутный автобус ПАЗ заехал на трамвайные пути, из-за инцидента начала собираться пробка

В Барнауле на спуске с моста в сторону площади Октября маршрутка №32 заехала на трамвайные пути, сообщает «Инцидент Барнаул».

О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, на месте происшествия собирается пробка. Движение трамваев остановлено.

Ранее на перекрестке в Барнауле собралась большая пробка из-за ДТП. На перекрестке улицы Молодежной и проспекта Социалистического столкнулись две иномарки.

ТОЛК