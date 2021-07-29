Горняк22: На новосибирской трассе женщина погибла в ДТП с двумя легковушками

Место происшествия Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В полиции выяснили, что водитель Toyota, которая не справилась с управлением и спровоцировала аварию, получила права всего два месяца назад

27 июля в Новосибирской области в ДТП с Toyota Cresta и Chevrolet Captiva погибла 44-летняя женщина, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Стало известно, что примерно в 18 часов 27-летняя женщина за рулем Toyota Cresta направлялась по Чуйскому тракту в сторону Искитима, не справилась с управлением при обгоне и вылетела на встречку, где врезалась в Chevrolet Captiva.

В результате аварии пассажирка Toyota скончалась на месте, еще один пассажир получил травмы. В Chevrolet никто не пострадал.

Ранее «Толк» сообщал, что семилетняя девочка погибла в ДТП на алтайской трассе. Авария произошла 27 июля недалеко от поселка Гальбштадт в Немецком национальном районе.

ТОЛК