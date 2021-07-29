ГОРНЯК22 29.07.2021
Происшествия

Горняк22: На новосибирской трассе женщина погибла в ДТП с двумя легковушками

Горняк22
11 часов Ago

Место происшествия Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В полиции выяснили, что водитель Toyota, которая не справилась с управлением и спровоцировала аварию, получила права всего два месяца назад

27 июля в Новосибирской области в ДТП с Toyota Cresta и Chevrolet Captiva погибла 44-летняя женщина, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Стало известно, что примерно в 18 часов 27-летняя женщина за рулем Toyota Cresta направлялась по Чуйскому тракту в сторону Искитима, не справилась с управлением при обгоне и вылетела на встречку, где врезалась в Chevrolet Captiva.

В результате аварии пассажирка Toyota скончалась на месте, еще один пассажир получил травмы. В Chevrolet никто не пострадал.

Ранее «Толк» сообщал, что семилетняя девочка погибла в ДТП на алтайской трассе. Авария произошла 27 июля недалеко от поселка Гальбштадт в Немецком национальном районе.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: В России предлагают запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь

Горняк22: В России предлагают запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь

Горняк22
11 часов Ago
Дети Фото: pixabay.com По словам авторов законопроекта, такое изменение будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних В Госдуму внесли законопроект...
Горняк22: Пляж «Планета Q» могут закрыть из-за громкой вечеринки в разгар пандемии

Горняк22: Пляж «Планета Q» могут закрыть из-за громкой вечеринки в разгар пандемии

Горняк22
11 часов Ago
Вечеринка. Дискотека Фото: Барнаул22 Несмотря на жалобы местных жителей и проверки ведомств, в развлекательном комплексе продолжают проводить шумные вечеринки Развлекательный...
Горняк22: В России собираются ужесточить меры по борьбе с курением

Горняк22: В России собираются ужесточить меры по борьбе с курением

Горняк22
11 часов Ago
Дым Фото: pixabay.com Замглавы минздрава отметил, что введение новых мер направлено на обеспечение устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости Минздрав собирается проработать новые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: