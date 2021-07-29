ГОРНЯК22 29.07.2021
Происшествия

Горняк22: В зверском убийстве молодой россиянки подозревают ее отца

Горняк22
11 часов Ago

Полиция Фото: pixabay.com

Следователи выяснили, что мужчина ранее был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести. Сейчас подозреваемый находится под стражей

В Самаре 45-летнего мужчину подозревают в жестоком убийстве своей 23-летней дочери и надругательстве над ее телом, сообщает «КП».

Стало известно, что 23 июля в квартире дома на улице Красных Коммунаров полиция нашла убитую девушку. Полицейские обнаружили на теле погибшей явные признаки насильственной смерти. Эксперты зафиксировали рассечения на голове и гематомы на теле. Из пострадавшей также достали бутылку и швабру.

Через какое-то время сотрудники уголовного розыска по подозрению в убийстве задержали отца погибшей девушки. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

По словам знакомых, у отца с дочерью были сложные отношения и они жили раздельно. По предварительной версии, перед случившимся отец и дочь серьезно поругались и мужчина нанес пострадавшей смертельные травмы.

Ранее в Новосибирске трое мужчин задушили в гараже своего знакомого и сожгли тело. Один из обвиняемых пошел на сделку со следствием и признался в убийстве семилетней давности.

ТОЛК

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