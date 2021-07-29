Горняк22: «У ребенка ушибы»: стало известно о состоянии выброшенной в окно бийской малышки

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Сейчас выпавшие из окна мать и дочь находятся в Бийской горбольнице. Женщина в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи

Состояние трехмесячной девочки, которую мать выбросила из окна седьмого этажа в Бийске 27 июля, не вызывает опасений, сообщает телеграм-канал «В Курсе22».

Следователи рассказали, что состояние ребенка «не смертельное» – у нее ушибы, палата реанимации ей не понадобилась. У матери все намного хуже: она находится в тяжелом состоянии в отделении хирургии Бийской горбольницы.

Напомним, 27 июля 33-летняя жительница Бийска выбросила из окна седьмого этажа свою трехмесячную дочь, а затем выпала сама. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей.

Ранее сообщалось, что мотивом такого поступка мог стать развод с мужем, который 27 июля пришел к женщине домой, чтобы забрать свои вещи.

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