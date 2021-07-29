ГОРНЯК22 29.07.2021
Происшествия

Горняк22: В Алтайском крае ищут преступника на синем мотоцикле

Горняк22
11 часов Ago

Полиция Фото: pixabay.com

Подозреваемый в тяжких преступлениях мужчина передвигается на синем мотоцикле и скрывается где-то в регионе. Правоохранители просят помощи у жителей края

В Алтайском крае ищут преступника на синем мотоцикле1 Фото: МВД

В Алтайском крае ищут 32-летнего Евгения Яценко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. В розыск объявили сотрудники полиции Мамонтовского района.

Правоохранители просят жителей края помочь в поиске преступника и обратиться в органы, если кому-то станет известно о его местонахождении.

Приметы: на вид 32 года, лицо овальное, волосы темные, среднего роста, спортивного телосложения.

Мужчина передвигается на мотоцикле Kawasaki синего цвета.

Ранее сообщалось, что педофил, объявленный в розыск в Алтайском крае, может скрываться в Новосибирске.

ТОЛК

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