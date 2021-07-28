Горняк22: В России назвали самые подешевевшие за год продукты

Магазин Фото: pixabay.com

По словам экспертов, за последние шесть месяцев цены на овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но лимоны, лайм и чеснок значительно подешевели

Лимоны, лайм и чеснок стали самыми подешевевшими за год в России продуктами, сообщает «РБК»

По оценкам Росстата, средняя цена за 1 кг лимонов в январе – июне этого года снизилась на 30% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В первом полугодии прошлого года лимоны стоили 189,4 рубля за 1 кг, в этом году – 131,9 рубля. Лайм в среднем также подешевел на 30%.

Подешевел в рознице также и чеснок. Его стоимость упала на 10% – с 254,5 до 229,6 рубля за 1 кг.

По словам партнера «НЭО Центра» Инны Гольфанд, падение цен связано со снижением спроса на продукцию, который в прошлом году возник из-за коронавируса. В начале 2020 года, когда о заболевании было мало известно, россияне начали скупать лимоны и чеснок в целях профилактики простудных заболеваний.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае инфляция в июне побила российские и сибирские показатели. По словам экспертов, на рост цен влияют увеличившийся спрос и взлетевшие мировые цены.

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