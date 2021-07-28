Горняк22: Томенко: вопрос введения четырехдневной рабочей недели остро не стоит

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Рассмотреть возможность перехода на четырехдневный рабочий график предлагали бывший премьер-министр страны и депутат Госдумы

Дискуссия о возможности введения четырехдневной рабочей недели носит «сугубо теоретический характер», считает губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщивший об этом 27 июля во время пресс-конференции.

«Думаю, для нас как для практиков этот вопрос остро не стоит. Для того чтобы принимать столь фундаментальные решения, должны созреть условия», – сказал Томенко.

По его мнению, дискуссии на эту тему носили поверхностный характер и в практической работе никак не реализуются:

«Нет такого вопроса в повестке нашей работы и даже обсуждения», – резюмировал глава региона.

Напомним, весной экс-председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал перспективной идею введения четырехдневной рабочей недели. Однако затем в минтруде заявили, что такой необходимости нет, писало РИА Новости.

Позже сервис поиска работы SuperJob провел масштабный опрос 2,6 тыс. россиян, и только 44% из них отнеслись к идее положительно. А треть респондентов высказались против, так как боятся сокращения доходов.

Однако это не помешало депутату Госдумы Светлане Бессараб предложить перейти на 36-часовую рабочую неделю. По ее мнению, это позволит повысить производительность труда и качество жизни граждан, писало РИА Новости. Она ссылалась на опыт Исландии, где провели такой эксперимент и его признали удачным.

ТОЛК