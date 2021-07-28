Горняк22: На Алтае во время сплава по Катуни пропал инструктор по рафтингу

Марсель Сталбеков Фото: Барнаул22

Инструктор был в белой кофте и спасательном жилете. Однако после ЧП очевидцы увидели лишь пустой спасжилет пропавшего

В Республике Алтай во время сплава по Катуни перевернулся рафт с туристами. Все находившиеся в лодке, кроме инструктора, спаслись, сообщает Barnaul22.

ЧП произошло 20 июля. Туристы с инструктором Марселем Сталбековым проходили порог Тельдекпень-2. В какой-то момент рафт перевернулся, и люди оказались в воде.

В это время рядом проплывал другой рафт, который эвакуировал часть туристов. Остальных прибило к берегу, где им помогли выбраться. Самого инструктора среди спасшихся не оказалось. Очевидцы сообщили, что видели его пустой спасательный жилет.

Сейчас в реке ведутся поиски пропавшего мужчины.

В соцсетях люди пишут, что пороги в месте исчезновения мужчины очень коварные, а долгое пребывание в ледяной воде почти не оставляет человеку шансов выжить.

Ранее сообщалось, что вечером 20 июля в шести километрах от села Турочак, на реке Лебедь, в Республике Алтай перевернулась лодка, в которой находились два рыбака – 35-летний взрослый и 11-летний ребенок. Оба погибли.

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