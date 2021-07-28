Горняк22: На Алтае во время сплава по Катуни пропал инструктор по рафтингу
Марсель Сталбеков Фото: Барнаул22
Инструктор был в белой кофте и спасательном жилете. Однако после ЧП очевидцы увидели лишь пустой спасжилет пропавшего
В Республике Алтай во время сплава по Катуни перевернулся рафт с туристами. Все находившиеся в лодке, кроме инструктора, спаслись, сообщает Barnaul22.
ЧП произошло 20 июля. Туристы с инструктором Марселем Сталбековым проходили порог Тельдекпень-2. В какой-то момент рафт перевернулся, и люди оказались в воде.
В это время рядом проплывал другой рафт, который эвакуировал часть туристов. Остальных прибило к берегу, где им помогли выбраться. Самого инструктора среди спасшихся не оказалось. Очевидцы сообщили, что видели его пустой спасательный жилет.
Сейчас в реке ведутся поиски пропавшего мужчины.
В соцсетях люди пишут, что пороги в месте исчезновения мужчины очень коварные, а долгое пребывание в ледяной воде почти не оставляет человеку шансов выжить.
Ранее сообщалось, что вечером 20 июля в шести километрах от села Турочак, на реке Лебедь, в Республике Алтай перевернулась лодка, в которой находились два рыбака – 35-летний взрослый и 11-летний ребенок. Оба погибли.