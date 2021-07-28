Горняк22: В Кузбассе продавец интим-салона прогнала грабителя фаллоимитатором

"Инцидент Новокузнецк" Фото: vk.com/incident_nvzk

В соцсетях опубликовали видео инцидента. Некоторые подписчики предположили, что это постановка – все выглядит слишком смешно

24 июля в Новокузнецке мужчина попытался ограбить интимный магазин на проспекте Металлургов, но продавец прогнала неизвестного с помощью секс-игрушки, сообщает «ВашГород.ру».

Стало известно, что грабитель с ножом заявился в магазин и потребовал у продавца деньги из кассы, но женщина не испугалась и, вместо того чтобы отдать выручку, начала бить мужчину резиновой секс-игрушкой. Не ожидавший отпора злоумышленник сбежал с места преступления, по пути сбив торговый остров.

Обратилась ли потерпевшая в полицию с заявлением о попытке ограбления пока не известно.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирской области покупатели поймали магазинного грабителя. Мужчины догнали его у запасного выхода и удерживали до приезда полиции.

ТОЛК