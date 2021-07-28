Горняк22: В Новосибирске женщины заявили о преследованиях «маньяка»

Неизвестный мужчина Фото: vk.com/typical_zatulinka

Жительницы Новосибирска столкнулись с преследованием мужчины 40–50 лет. По словам очевидцев, он говорит про армию, читает молитвы. Приглашает женщин в парке погулять и хватает за руки

Жительницы Новосибирска написали коллективное заявление в полицию о преследовании подозрительного мужчины на улице Зорге, сообщает «НГС».

По словам одной из пострадавших, она столкнулась с преследователем 22 июля, когда шла мимо заброшенных гаражей. Крупный мужчина спросил, куда она идет. Она ответила, что домой, тогда мужчина сказал, что пойдет за ней. Избавиться от навязчивого преследователя удалось только в подъезде.

«Я слышала его тяжелое дыхание сзади. Он говорил странные вещи: что мы солдаты, что нужно воевать. В тот момент, мне показалось, что это какая-то вербовка. Забежала в подъезд, он резко дернул дверь, и она распахнулась. Погнался за мной по лестнице. Я начала кричать, но никто не вышел на помощь. Он, видимо, испугался и ушел», – вспомнила она.

Женщина поделилась свой историей в местном паблике. После этого ей написали несколько женщин, которые тоже столкнулась с преследованием похожего мужчины. Стало известно уже о десяти подобных случаях.

По словам сотрудницы местного детского сада, в конце мая преследователь попытался пройти в дошкольное учреждение.

«Ему пригрозили полицией. Он на выходе повернулся ко мне и стал бормотать: «Ты меня знаешь – это плохо». Все подумали, что мужчина или под запрещенными веществами, или больной. Но был не буйный», – рассказала она.

Ранее «Толк» сообщал, что в Ростовской области психически больной мужчина устроил резню в автобусе. После этого он скрылся с места преступления.

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