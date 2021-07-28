Горняк22: В Новосибирске учитель отправила ученику видео со стриптизом

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Сначала учитель утверждала, что взломали ее страницу в «ВКонтакте» и скачали оттуда интимное видео, но позже призналась, что оправила запись сама

В Новосибирской области будут судить 32-летнего учителя английского языка из Татарска, которая отправила видео со стриптизом девятикласснику, сообщает «КП».

Педагог призналась следователям, что сама оправила интимное видео своему ученику, которое он потом разослал друзьям. В школе рассказали, что учитель флиртовала с подростком и подмигивала ему на уроках, а сам школьник, по их словам, был не против таких знаков внимания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Сейчас дело уже передали в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Мама школьника рассказала, что после случившегося в селе с ней перестали разговаривать. Сама она не понимает, в чем виновата, ведь учитель хотела соблазнить ребенка, а над сыном после этого смеялись в школе.

По ее словам, педагог не попыталась с ней поговорить и извиниться. Подросток после окончания девятого класса поступил в техникум на электрика в другом городе.

Напомним, что весной в одной из школ Татарского района Новосибирской области разгорелся скандал. Девятиклассник разослал интимное видео учителя своим одноклассникам. После этого педагог уволилась из школы и уехала в другой регион.

ТОЛК