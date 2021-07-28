Горняк22: Сибирский вице-губернатор получила штраф за фото с редкими цветами

Аягма Ванчикова Фото: instagram.com/vanchikova_ayagma

В соцсети вице-губернатор Ванчикова выложила фото постановления суда, скрин оплаты штрафа, а также выдержку из энциклопедии о краснокнижных цветах

26 июля вице-губернатор Забайкалья Аягма Ванчикова рассказала в своем аккаунте в Instagram, что суд оштрафовал ее на три тысячи рублей за фото с букетом краснокнижных лилий.

«Назначить Ванчиковой административное наказание в виде административного штрафа в размере три тысячи рублей», – говорится в постановлении суда.

Кроме того, Ванчикова выложила в соцсети скрин оплаты штрафа через «Госуслуги». Деньги получило местное министерство природы.

Напомним, что ранее в соцсети чиновница опубликовала фото с букетом желтых лилий. Позже оказалось, что вице-губернатор позировала с лилией даурской и красодневом малым. Оба растения указаны в Красной книге Забайкалья. После этого Ванчикова удалила фото.

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