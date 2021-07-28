Горняк22: Семья с двумя детьми перевернулась на Toyota Camry в Горном Алтае

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

На кадрах видно, что кузов автомобиля серьезно покорежен. Госпитализация понадобилась троим, в том числе водителю и ребенку

Вечером 26 июля на Чуйском тракте между селами Онгудай и Шишакман автомобиль Toyota Camry слетел с дороги и опрокинулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

За рулем авто находился 37-летний местный житель, который ехал в сторону Онгудая.

После ДТП в больницу были отправлены водитель и пять пассажиров, в том числе трое детей – двух, четырех и 13 лет. Госпитализация потребовалась водителю, одному взрослому и двум старшим детям. В больнице у водителя взяли кровь на наличие алкоголя.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жесткая авария с пострадавшими произошла на алтайской трассе.

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