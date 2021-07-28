Горняк22: Ураган вывернул заборы и повалил деревья в Курьинском районе
Фото: Инцидент Барнаул
В некоторых районах Алтайского края 27 июля было неспокойно: местами в регионе прошел сильный ветер, который принес немало бед местным жителям
На село Новофирсово Курьинского района 27 июля обрушился мощный ураган, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что в селе повалены деревья, покорежена обшивка домов, сломаны заборы и т. д.
По словам местных жителей, у некоторых домов унесло крыши. Также серьезно пострадал урожай на огородах.
Синоптики предупреждали, что в отдельных района 27 июля будет порывистый ветер до 16 м/с.
Ранее сообщалось, что ураган сорвал обшивку с дома и повалил деревья в Барнауле.