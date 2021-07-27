Горняк22: Эксперт перечислил губернаторов с высокими шансами на отставку

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По словам специалиста, все губернаторы, которые попали в «красную зону», возможно после отставки пройдут Госдуму нового созыва

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава Приморского края Олег Кожемяко, глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков оказались в списке претендентов на отставку, заявил президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, сообщает «РИА Новости».

«Рекордно низкий рейтинг устойчивости у главы Владимирской области. Он почти наверняка осенью покинет пост и будет избран депутатом Госдумы по федеральному списку ЛДПР», – рассказал он.

Эксперт также отметил, что губернатор Орловской области Алексей Клычков попал под удар в том числе в связи с задержанием руководителя регионального минздрава Ивана Залогина.

«На Дальнем Востоке в результате острого внутриэлитного конфликта в «красную зону» переместился глава Приморского края Олег Кожемяко», – объяснил Евгений Минченко.

В «зеленую зону» списка оказались 20 глав регионов, среди которых президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее «Толк» сообщал, что главе алтайского минспорта вслед на министром образования прочат переезд. Сам Алексей Перфильев не подтвердил эти данные.

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