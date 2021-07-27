Горняк22: Эксперт объяснил, что нужно делать при потере или краже смартфона

Смартфон Фото: pixabay.com

По словам эксперта, после пропажи телефона нужно сразу же менять пароли и по возможности блокировать телефон, чтобы данные не попали в руки мошенников

Первым делом после потери или кражи телефона нужно поменять пароли на всех сервисах. В первую очередь это касается электронной почты и интернет-банкинга, заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, сообщает RT.

«Перед тем как начать пользоваться телефоном, рекомендуется включить режим «Найти телефон», благодаря которому можно узнать местоположение пропавшего смартфона и даже попробовать его найти», – отметил он

По словам специалиста, с помощью такого режима можно даже заблокировать телефон удаленно. Кроме того, нужно поменять пароль на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации.

«Для Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google – сервис Google. Это нужно для того, чтобы никто, кроме вас, в случае разблокировки смартфона не смог получить доступ к данным, которые хранятся в различных сервисах и соцсетях», – добавил эксперт.

Ранее эксперты предупредили россиян о способе мошенничества через «Госуслуги». По мнению экспертов, надежность аккаунтов на портале сможет повысить биометрия, например вход по FaceID или скану сетчатки.

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