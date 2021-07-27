Горняк22: День уникальной настольной игры «Подземелья и драконы» отмечают 27 июля

Кубики. Настольная игра Фото: "Толк"

27 июля родился создатель легендарной настольной игры Dungeons & Dragons Гэри Гайгэкс. В его день рождения все фанаты отмечают День «Подземелий и драконов»

Кто такой Гэри Гайгэкс

Гэри Гайгэкс вместе с Дэйвом Арнесоном в 1974 году выпустили первое издание фэнтезийной игры Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы»). В коробку с игрой входили три буклета с описанием мира, классами персонажей и монстров и шесть листов персонажей, пишет «Мир фантастики».

День Гэри Гайгэкса

27 июля – день рождения Гэри Гайгэкса.

Маэстро популярной настольной игры умер в 2008 году. В городке Лейк-Дженева, где он скончался, в его честь установили специальную мемориальную доску от «семьи, друзей и фанатов». На ней изображены знаменитый 20-гранный кубик и свернувшийся на нем дракон.

Подземелья и Драконы

В 1980 годах, до появления компьютерных игр, фэнтезийную настольную игру Dungeons & Dragons многие обеспокоенные родители считали опасной для детей, рассказывает TJ.

Суть игры состоит в следующем. Используя воображение, игроки перевоплощаются в представителей различных рас и профессий – лучников-эльфов, воинов-гномов, людей-магов. Ведущий (его называют мастером игры) задает ситуации, рассказывает, что происходит с героями. Успех действий игроков и их противников определяется бросками 20-гранного и других кубиков.

Игра стала очень популярной: к 2004 году в мире насчитывалось уже порядка 20 миллионов игроков.

ГМ: Я посмотрел твой лист персонажа и у меня есть вопросы. Ты будешь играть за волшебника-некроманта?

Игрок: Да.

ГМ: И твое мировоззрение законно-доброе?

Игрок: Все верно.

ГМ: Поясни.

Игрок: В отличие от остальных, я шарю в переработке и повторном использовании материалов#dnd — 108 деревянных ушей (@meipigmei) September 15, 2018

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