Горняк22: Сколько денег потратят кандидаты и где больше всего избирателей на Алтае

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

Выборы в Госдуму и в региональное заксобрание пройдут в Алтайском крае 17-19 сентября, а в некоторых городах, районах и селах изберут депутатов и глав

6 млн рублей сможет потратить кандидат в депутаты краевого парламента на предстоящих в сентябре выборах. Свыше 500 тысяч избирателей живет на самом крупном избирательном округе в Госдуму. Эти и другие важные цифры о парламентских выборах, которые пройдут в Алтайском крае, как и по всей стране, «Толк» собрал в нескольких картинках.

Фото: Александр Шелудченко

В этом году на организацию выборов депутатов Госдумы и краевого парламента потратят свыше полумиллиарда рублей, сообщили «Толку» в крайизбиркоме. Большая их часть пойдет на техническое оснащение и вознаграждение членов избирательных комиссий разного уровня.

Былое – не в Думе

Фото: Александр Шелудченко

Представительство Алтайского края в Госдуме после выборов может значительно измениться. Во-первых, от участия в текущей кампании отказался один из действующих одномандатников, и его кресло уже точно займет кто-то другой.

Во-вторых, по спискам в действующий созыв прошло сразу несколько единороссов, но тогда территориальная группа партии была совсем другая и включала в себя Республику Алтай, Кузбасс и Томскую область. Тогда всю группу «вытащил» высокий процент голосования за партию власти в Кемеровской области. Сейчас в группу входят только Алтайский край и Республика Алтай.

Высокие шансы побороться на кресла от партий остаются у лидеров списков ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Территория неизвестности

Фото: Александр Шелудченко

В краевом парламенте может смениться до половины действующего состава, говорят эксперты. Спикер АКЗС Александр Романенко ранее называл цифру в 40%.

Из действующих депутатов есть те, чьи шансы можно считать «железными» – лидеры партсписков, некоторые очень уважаемые на округе одномандатники. Есть, напротив, те, кто решили больше не баллотироваться – это точно более 10 человек.

Но достаточно большая часть будущего созыва — территория неизвестности: у партий будет многое зависеть от набранных процентов, а на некоторых округах обещает быть серьезная конкурентная борьба.

Фото: Александр Шелудченко

ТОЛК