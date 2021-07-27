Горняк22: В Новосибирске семилетний мальчик утонул в реке во время игры в прятки

Полиция Фото: pixabay.com

Тело ребенка обнаружили в 2 км от места трагедии. После гибели мальчика жители Новосибирска потребовали оградить опасные подходы к реке Ине забором

23 июля в Первомайском районе города Новосибирска семилетний мальчик утонул во время купания в реке Ине, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По словам очевидцев, мальчик играл со своими друзьями в прятки и зашел в воду. У реки сильное течение, он споткнулся и начал тонуть. Его друг кинулся за ним, но сам стал тонуть и вернулся на берег. Второй мальчик бегал вдоль берега и звал на помощь, но никто из взрослых, кто там отдыхал, детям не помог, сообщает «НГС».

По словам местных жителей, у водоема всегда много отдыхающих, в том числе в нетрезвом виде.

«Пьяные здесь с детьми постоянно приходят. А эти мальчишки без присмотра были. Мы поздно подбежали. А сегодня люди опять на то же место пришли. И купаются на том же месте, где ребенок утонул», – рассказал мужчина.

Ранее «Толк» сообщал, что под Новосибирском катер с людьми перевернулся на Оби. Один из пассажиров выбрался на берег и вызвал спасателей.

ТОЛК