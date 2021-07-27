Горняк22: В Барнауле пассажиры такси устроили пьяную перепалку из-за 180 рублей

Такси. Авто Фото: pexels.com

«Душераздирающий спектакль», который, по словам водителя, «весь состоит из ненормативной лексики и насилия», опубликовали городские соцсети

Пассажиры – не совсем трезвые мужчина и женщина – устроили ругань и перепалку в такси, отказавшись заплатить деньги за проезд. Водителю ничего не оставалось делать, как снять инцидент на видео. Цена поездки, из-за которой произошла перепалка между пассажирами, составляла 180 рублей.

Женщина, которая беспрестанно крыла матом и била своего попутчика, на предложение заплатить за поездку резюмировала:

«Я вас не вызывала, кто вас вызвал, тот пусть и рассчитывается!»

У мужчины, который бессловесно сносил побои, денег тоже не оказалось. После восьми минут избиения он не вытерпел и ответил, что после того, как выйдет из машины, «разберется» с подругой.

«За два года работы в такси увидел такое впервые. Посмотрев это видео, становится грустно за людей, что опускаются ниже плинтуса», – написал автор видео.

В соцсетях барнаульцы не только хвалят водителя за «невероятную стрессоустойчивость» и вежливость, но и продумывают сценарии, чем закончился такой веселый вечер:

«А дома он перемыл посуду и спал как собака на полу»;

«Да нет, мужик ей все-таки по тыковке настучал», – гадают комментаторы.

К обсуждениям присоединился еще один водитель такси, который рассказал, что, к примеру, пьяных он не возит совсем либо берет деньги сразу перед поездкой, – этому его научил горький опыт. Чаще всего пьяные скандалы, по его наблюдениям, устраивают женщины средних лет.

ТОЛК