Горняк22: Неисправный холодильник поджег квартиру в Барнауле

Пожар на улице Деповская в Барнауле Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел в квартире на третьем этаже, дым поднимался до верхних этажей и спасателям пришлось срочно эвакуировать людей из квартир

25 июля около десяти часов вечера в квартире на улице Деповской в краевом центре произошел пожар. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание у холодильника. Пожар удалось потушить за полчаса – на место происшествия выезжали три пожарных расчета, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Дым от пожара поднимался на верхние этажи, и пожарные провели эвакуацию людей из опасной зоны – три звена газодымозащитной службы вывели на свежий воздух шесть человек. Пострадавших нет.

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